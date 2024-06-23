Россияне сталкиваются с проблемами при получении шенгенской визы: частые ошибки и советы эксперта

Как избежать отказа в шенгенской визе: советы эксперта

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне сталкиваются с трудностями при получении шенгенской визы, часто прибегая к помощи посредников для выяснения причин отказа. Визовый посредник рассказал, на что стоит обратить внимание.

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"Сейчас, когда страны Шенгенского соглашения едва ли не открыто ищут повод, чтобы отказать "сомнительным" гражданам РФ в визе, роковой может стать любая опечатка. А "сомнительные" для них все, кто не показывает высокий доход на родине, и может оказаться не туристом, а очередным беженцем, от которых там и так уже деваться некуда", — пояснил визовый посредник Алексей для MK. ru.

По его словам, важно внимательно заполнять анкеты и избегать опечаток. Ещё одной распространённой ошибкой является неправильный комплект документов. Чтобы избежать этого, следует проверить требования на сайте консульства страны назначения.

Россиянам также рекомендуется не бронировать отели и билеты на ближайшие даты. Евроконсульства могут долго отвечать, поэтому стоит учитывать время на рассмотрение заявки, которое может занять до месяца. Если путешествие включает несколько стран, обращаться нужно в консульство первой по маршруту страны.

Отсутствие страховки также может стать причиной отказа. Консульства требуют полис на сумму 30 тысяч евро. Что касается оплаты визового сбора, то предпочтительнее использовать наличные деньги.