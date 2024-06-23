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Россияне сталкиваются с проблемами при получении шенгенской визы: частые ошибки и советы эксперта

Как избежать отказа в шенгенской визе: советы эксперта

1:31
Туризм

Россияне сталкиваются с трудностями при получении шенгенской визы, часто прибегая к помощи посредников для выяснения причин отказа. Визовый посредник рассказал, на что стоит обратить внимание.

Как избежать отказа в шенгенской визе: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Northrop Grumman is licensed under Creative Commons CC0 License

"Сейчас, когда страны Шенгенского соглашения едва ли не открыто ищут повод, чтобы отказать "сомнительным" гражданам РФ в визе, роковой может стать любая опечатка. А "сомнительные" для них все, кто не показывает высокий доход на родине, и может оказаться не туристом, а очередным беженцем, от которых там и так уже деваться некуда", — пояснил визовый посредник Алексей для MK. ru.

По его словам, важно внимательно заполнять анкеты и избегать опечаток. Ещё одной распространённой ошибкой является неправильный комплект документов. Чтобы избежать этого, следует проверить требования на сайте консульства страны назначения.

Россиянам также рекомендуется не бронировать отели и билеты на ближайшие даты. Евроконсульства могут долго отвечать, поэтому стоит учитывать время на рассмотрение заявки, которое может занять до месяца. Если путешествие включает несколько стран, обращаться нужно в консульство первой по маршруту страны.

Отсутствие страховки также может стать причиной отказа. Консульства требуют полис на сумму 30 тысяч евро. Что касается оплаты визового сбора, то предпочтительнее использовать наличные деньги.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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