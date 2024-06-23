Мальдивские отели предлагают скидки до 60% на летние туры для привлечения туристов

Туроператоры рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Мальдивах

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний период на Мальдивах считается низким туристическим сезоном, однако климат остается приятным для отдыха. Дожди в основном идут ночью и быстро проходят. Благодаря значительным скидкам и специальным предложениям от отелей, туристы могут существенно сэкономить.

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Согласно данным туроператоров, даже в недорогих отелях на Мальдивах сезонные скидки могут достигать 60%, сообщает АТОР. В гестхаусах также можно выгодно разместиться.

Путевка на Мальдивы на 7 ночей в июне с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками стоит от 220 тысяч рублей. При выборе формата "всё включено" недельный тур обойдётся от 315 тысяч рублей, включая перелет и трансфер. Отдых с проживанием в гестхаусе, вылетом во второй половине июня и завтраками стоит от 196 тысяч рублей, сообщает портал "Тонкости Туризма".