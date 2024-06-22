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В Турции воздушный шар с двумя десятками туристов воздушный шар едва не разбился о скалы

Туристы спасены после инцидента с воздушным шаром в Каппадокии

1:37
Туризм

Полет на воздушном шаре едва не обернулся трагедией для двух десятков туристов. Инцидент произошел в субботу утром в турецкой провинции Каппадокия, где воздушные прогулки очень популярны.

Туристы спасены после инцидента с воздушным шаром в Каппадокии
Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации издания Haber, полет начался в 05:20 возле скального города Чавушин. Шар успешно долетел до Долины любви, рядом с городом Гёреме, но затем попал под мощный встречный ветер и начал нести его на скалы. Пилот Джанер Азун не растерялся и принял решение совершить вынужденную посадку. В результате шар застрял между так называемыми дымовыми трубами фей. На место прибыли спасательные службы, полиция и медики, все туристы были эвакуированы.

"Так случилось, что нам пришлось совершить аварийную посадку. Никто из наших гостей не пострадал. Все уже разъехались по своим отелям и продолжают отдых", — рассказал журналистам Джанер Азун.

Одна из туристок, гражданка Португалии Роза Силва Мескита, отметила, что пилот действовал очень профессионально: "Во время полета он внушал нам уверенность. В итоге все закончилось благополучно".

В середине июня мы писали о том, что туристы застряли на канатной дороге "Кавказский экспресс" на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Пассажиров эвакуировали из застрявших кабинок в течение часа. Позднее туристы, обратившиеся в информационный центр, сообщили, что им пообещали вернуть часть денег за неудачную поездку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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