Первый рейс из Сочи в Батуми: историческое событие для аэропорта

Red Wings запускает рейсы из Сочи в Батуми

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня из Международного аэропорта Сочи был выполнен первый в истории рейс в Батуми (Грузия). В соответствии с авиационной традицией, самолет на перроне встретили водной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Авиакомпания Red Wings выполняет полеты два раза в неделю по средам и субботам на самолетах российского производства Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров. В первом рейсе на борту находились 90 человек.

В терминале аэропорта поздравили первую пассажирку, зарегистрировавшуюся на рейс в Батуми. Ангелина, летевшая из Новосибирска, отметила, что благодаря удобной стыковке по времени, выбрала маршрут через Сочи, что позволило ей существенно сэкономить время и бюджет на пути к родственникам в Грузии.

Время в пути составляет около 55 минут. Вылеты из Сочи запланированы на 7:20 по средам и 7:00 по субботам, обратные рейсы будут отправляться в 10:05 и 10:15 по местному времени.

Ранее рейсы из Сочи в Батуми не выполнялись, и это новое направление для главного южного хаба. Помимо Батуми, авиакомпания планирует регулярные рейсы из сочинского аэропорта еще по девяти внутренним и международным направлениям: в Москву, Элисту, Владикавказ, Махачкалу, Тбилиси (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Ереван (Армения), Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ).