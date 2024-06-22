Почему отдых в Турции стал дороже отдыха в ОАЭ: причины и последствия

Отдых в Турции стал дороже отдыха в ОАЭ

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рост цен на отдых в Турции обусловлен увеличением зарплат и расходов, в частности на электроэнергию и другие затраты отелей. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов, путевки в эту страну стали дороже, чем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Есть несколько стран, которые активно инвестируют в индустрию туризма. Это дальновидный шаг, так как с каждым десятилетием люди путешествуют все больше. В Эмиратах нет таких внутренних проблем, как в Турции, что позволяет им активно развиваться", — пояснил эксперт.

Кобищанов отметил, что развитие гостиничного сервиса в Турции замедлилось по сравнению с семью-десятью годами назад. В стране существуют проблемы с кредитованием бизнеса: Центробанк предлагает ставку рефинансирования в 45% годовых.

"Брать кредиты под 50-60% для строительства гостиницы, которая не окупится, нецелесообразно", — подчеркнул вице-президент АТОР.

Кроме того, в Турции активно растут зарплаты, стоимость электроэнергии и другие расходы, которые несут отели.

"По итогам сезона, возможно, некоторые турецкие отели будут выставлены на продажу, если они обременены старыми кредитами или не справятся с текущими сложностями", — добавил Кобищанов.

Развитию туризма в ОАЭ способствует более стабильная экономика и низкий уровень инфляции по сравнению с Турцией. Кроме того, в Эмиратах сохраняются более выгодные условия кредитования. Рабочая сила дешевле, так как многие специалисты в сфере туризма приезжают из-за границы, а расходы на электроэнергию значительно ниже. Поэтому развитие гостиничной индустрии в ОАЭ более рентабельно.

"Кроме того, ОАЭ добились более длинного туристического сезона, чем в Турции. Если несколько лет назад летом в Эмираты летели в основном европейцы, то сейчас это направление популярно и среди россиян. Летом туда едут целыми семьями, в основном из-за цен, так как получить высокий уровень сервиса за умеренные деньги можно только летом", — отметил эксперт.

Эмираты стараются стимулировать приток туристов вне сезона, что делает это направление актуальным круглый год. В то время как в Турции многие отели закрываются в межсезонье, продолжая нести расходы на их содержание без получения прибыли.

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