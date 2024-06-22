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Разъярённая толпа мусульман избила и сожгла туриста за осквернение Корана

Туриста в Пакистане избили и сожгли за осквернение Корана

0:49
Туризм

На северо-западе Пакистана разъярённая толпа мусульман избила и сожгла туриста, обвинив его в осквернении Корана. Об этом сообщает Daily Mail.

Туриста в Пакистане избили и сожгли за осквернение Корана
Фото: flickr.com by stepnout is licensed under Attribution 2.0 Generic

По данным издания, инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Полиция забрала туриста по имени Мохаммад Исмаил в участок, чтобы защитить его от возможных нападений местных жителей, обвинявших его в осквернении священной книги. Однако толпа прорвалась и похитила обвиняемого.

Туриста жестоко избили, и он скончался. Затем разгневанные пакистанцы сожгли его тело. В настоящее время ведется расследование, но задержаний пока не было. Также известно, что в день инцидента толпа устроила беспорядки и сожгла несколько автомобилей в округе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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