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Опасности Стамбула: как избежать мошенничества туристам в Стамбуле

Российская туристка предупреждает о мошенничествах в Турции

1:05
Туризм

Российская туристка поделилась историей о мошенничестве в Турции. По её словам, туристов в Стамбуле рассматривают исключительно как источник дохода. Она предостерегла своих читателей об опасностях, связанных с покупкой мороженого у продавцов, которые часто носят жилеты и фески из поддельного золота, чтобы завысить стоимость продукта.

Российская туристка предупреждает о мошенничествах в Турции
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кроме того, российский турист советует избегать вечерних прогулок по набережной Эминёню и Галатскому мосту, где собираются мошенники и попрошайки различных мастей. Он также рекомендует остерегаться уличных музыкантов, которые могут начать играть рядом с туристом и потребовать "бакшиш".

Чтобы избежать неприятных ситуаций, блогер советует выбирать проверенные рестораны, где меню с ценами обычно размещено у входа и на столиках. Однако даже в таких заведениях можно столкнуться с мошенничеством — например, заменой блюда после начала обслуживания или выставлением дополнительных счетов за услуги, которые не были заказаны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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