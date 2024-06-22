Россиянам назвали лучшее время для отпуска в 2024 году

Самым выгодным периодом для отдыха в 2024 году для россиян, по мнению вице-президента Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчяна, является начало лета или начало осени. В интервью с "Лентой.ру" он выделил наиболее удачные моменты для отпуска, когда можно сэкономить на поездке.
"Традиционно у нас два самых дорогих месяца — это июль и август. Если можно успеть поехать в июне, пусть россияне едут в июне. На самом деле, цены всегда падают в сентябре-октябре. Исчезают толпы, дети уходят с пляжей, потому что с 1 сентября начинается школа. Мой совет: если есть возможность поехать в июне, то стоит это сделать. Если такой возможности нет — лучше поехать в сентябре-октябре. Причем неважно, идет ли речь о пляжном или экскурсионном отдыхе", — сказал он.
Специалист отметил, что июль и август — традиционное время для отпусков у россиян. В этот период все туроператоры, гиды, авиа- и железнодорожные перевозчики повышают цены на всех направлениях. По его словам, в эти месяцы будет сложнее всего съездить на отдых экономно.
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