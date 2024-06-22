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Стали известны последние слова унесенной в штормовое море 20-летней россиянки

20-летняя россиянка пропала в штормовом море в Лазаревском

1:08
Туризм

Унесенная в штормовое море в Лазаревском 20-летняя россиянка перед происшествием сказала, что течение ее не унесет. Последние слова туристки по имени Диана стали известны Telegram-каналу Baza.

20-летняя россиянка пропала в штормовом море в Лазаревском
Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

Сообщается, что девушка приехала в курортный поселок с другом Андреем из Усмани, Липецкая область. На месте их встретил третий приятель, Денис, с которым они отправились в бар. После этого компания направилась к морю, где Диана подошла опасно близко к неспокойной воде.

Денис предупредил подругу, что ее может смыть. "Нет, не смоет, я всего на одну минуту", — ответила она. Однако вскоре россиянка стала все глубже заходить в море. Денис попытался ее вытащить, но они упали, и через мгновение девушка уже была под водой. Друзья пытались спасти ее, но безуспешно, и побежали к спасателям. К этому моменту ее уже не было видно на поверхности воды, а находившийся на пляже спасатель заявил, что не умеет плавать.

Поиски Дианы продолжаются уже третий день.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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