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Россия и Индия собираются ввести безвизовый режим для туристов

0:38
Туризм

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о работе над запуском группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией.

Россия и Индия собираются ввести безвизовый режим для туристов
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Также он сообщил, что в России ведётся подготовка к полной отмене визового режима с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Максим Решетников напомнил, что в прошлом году в России были запущены электронные визы. За первые 10 месяцев их получили 300 тысяч иностранцев, из них более 60 процентов — из стран БРИКС.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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