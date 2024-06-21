Россия и Индия собираются ввести безвизовый режим для туристов

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о работе над запуском группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Также он сообщил, что в России ведётся подготовка к полной отмене визового режима с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Максим Решетников напомнил, что в прошлом году в России были запущены электронные визы. За первые 10 месяцев их получили 300 тысяч иностранцев, из них более 60 процентов — из стран БРИКС.