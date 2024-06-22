Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лепёшки с курицей-гриль и гуакамоле: вкусная закуска
Летние прически: стиль и комфорт в любую жару
Питание с высоким содержанием насыщенных жиров плохо влияет на здоровье кишечника
Эти советы продлят жизнь свежей зелени
Express.co.uk: учёные назвали доступный продукт, который хорошо снижает холестерин
Стало известно, почему нельзя гладить кошек против шерсти
Агата Муцениеце заявила, что она не нравится себе как актриса
Доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократилась до 8,5% в мае 2024
Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Пьяный пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов для получения алкоголя

Пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь

1:28
Туризм

Пьяный пассажир российской авиакомпании попытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь, якобы обещанный ему командиром воздушного судна (КВС). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Инцидент произошел в среду, 19 июня, в аэропорту Благовещенска, когда Boeing 777 готовился к вылету в Москву. Во время посадки экипаж ожидал пассажира по имени Алексей М. с травмой, которому планировали помочь при посадке. Однако мужчина оказался здоров, самостоятельно поднялся на борт и занял место в 60-м ряду.

Как сообщает издание, Алексей не задержался на своем месте и вскоре направился в носовую часть самолета. Стюардесса, остановив его по пути и спросив, куда он направляется, получила ответ, что ему нужен КВС, который, по словам Алексея, обещал ему алкоголь на борту. Затем он потребовал спиртное у бортпроводницы.

Согласно источнику, речь Алексея была несвязной, от него пахло алкоголем, и он с трудом держался на ногах. Экипаж сообщил о буйном пассажире КВС, который принял решение снять его с рейса. На борт вызвали полицию, сотрудники которой вывели Алексея из самолета и доставили в отделение. Воздушное судно вылетело в Москву с небольшой задержкой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме
Иван Ургант заявил, что боялся Онегина после просмотра одноимённого фильма
Дверь из стали толщиной 2-3 мм надёжно защитит ваш дом, заверил строительный эксперт
Эксперты ответили, можно ли называть кошек и собак человеческими именами
Африканец приехал в Россию и восхитился
Моменты, когда следует обратиться к медицинскому педикюру
PID: молодые мужчины с наибольшей вероятностью решатся вживить киберимпланты
Эти признаки расскажут, когда копать картошку
Певица Валерия трогательно поздравила дочь с днём рождения
Спрос на эфиромасличные культуры растет: в Крыму собирают лаванду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников