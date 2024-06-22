Пьяный пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов для получения алкоголя

Пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пьяный пассажир российской авиакомпании попытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь, якобы обещанный ему командиром воздушного судна (КВС). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Инцидент произошел в среду, 19 июня, в аэропорту Благовещенска, когда Boeing 777 готовился к вылету в Москву. Во время посадки экипаж ожидал пассажира по имени Алексей М. с травмой, которому планировали помочь при посадке. Однако мужчина оказался здоров, самостоятельно поднялся на борт и занял место в 60-м ряду.

Как сообщает издание, Алексей не задержался на своем месте и вскоре направился в носовую часть самолета. Стюардесса, остановив его по пути и спросив, куда он направляется, получила ответ, что ему нужен КВС, который, по словам Алексея, обещал ему алкоголь на борту. Затем он потребовал спиртное у бортпроводницы.

Согласно источнику, речь Алексея была несвязной, от него пахло алкоголем, и он с трудом держался на ногах. Экипаж сообщил о буйном пассажире КВС, который принял решение снять его с рейса. На борт вызвали полицию, сотрудники которой вывели Алексея из самолета и доставили в отделение. Воздушное судно вылетело в Москву с небольшой задержкой.