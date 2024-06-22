Представитель делегации ЮАР восхитился Казанью

Представитель делегации Южно-Африканской Республики (ЮАР) Ланс Джоэль, выступая перед Международным форумом городов стран БРИКС+, выразил восхищение Казанью, где состоится мероприятие. Его слова приводит "Пятый канал".
Джоэль признался, что мало знаком с российской культурой и народами, однако теперь у него появилась возможность лучше узнать страну. Он также отметил красоту города, включая ратушу.
"Казань и остальная Россия — это то, за что мы выступаем", — добавил он.
Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани и соберет более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.
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