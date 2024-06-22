Российским туристам пообещали защиту от Украины

Российским туристам гарантирована защита от возможных атак со стороны Украины на курортах Краснодарского края, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в интервью ТАСС.
По словам Алтухова, Вооруженные силы России контролируют ситуацию на популярных курортах страны. Комментируя недавнюю атаку Киева с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Кубани, он отметил, что это не повлияет на курортный сезон и безопасность отдыхающих.
"Благодаря раннему наступлению жаркой погоды, популярные курорты края уже практически полностью заполнены. И могу заверить — они максимально защищены", — подчеркнул депутат.
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