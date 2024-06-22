Российским туристам пообещали защиту от Украины

Российским туристам пообещали защиту от Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам гарантирована защита от возможных атак со стороны Украины на курортах Краснодарского края, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в интервью ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by 23vladimir is licensed under public domain

По словам Алтухова, Вооруженные силы России контролируют ситуацию на популярных курортах страны. Комментируя недавнюю атаку Киева с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Кубани, он отметил, что это не повлияет на курортный сезон и безопасность отдыхающих.

"Благодаря раннему наступлению жаркой погоды, популярные курорты края уже практически полностью заполнены. И могу заверить — они максимально защищены", — подчеркнул депутат.