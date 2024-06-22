Киатйца со 120 лифчиками задержали на российской таможне

Иностранец пытался вывезти из России 14 кг бюстгальтеров

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России 120 незадекларированных бюстгальтеров весом 14 килограммов. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

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Согласно источнику, иностранец признался, что бюстгальтеры принадлежат его матери, владелице магазина в Екатеринбурге. Он намеревался отвезти их на родину, чтобы обменять на фабрике на аналогичные изделия другого цвета, а затем снова привезти в Россию для продажи.

Отмечается, что бюстгальтеры были обнаружены в багаже мужчины, когда он проходил через "зеленый коридор". В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.