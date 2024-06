Киатйца со 120 лифчиками задержали на российской таможне

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России 120 незадекларированных бюстгальтеров весом 14 килограммов. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Фото: www.flickr.com by Roselyn Rosesline is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license