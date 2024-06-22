Регионы могут ввести новый туристический сбор в России с 2025 года

Регионы РФ могут ввести туристический сбор с 2025 года

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития России планирует предоставить регионам возможность ввести туристический сбор с 2025 года. Это решение принято на основе анализа результатов эксперимента по взиманию курортного сбора, начавшегося в 2019 году и завершающегося в 2024 году.

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Согласно плану, за каждый номер в гостинице или пансионате будет взиматься новая плата, размер которой будет определяться каждым регионом самостоятельно. Базовый тариф составит 65 рублей за номер в сутки, но регионы смогут применять понижающие коэффициенты в зависимости от сезонности и заполняемости мест размещения.

Собранные средства будут направлены на развитие и поддержание туристической инфраструктуры, включая строительство новых объектов и ремонт существующих. Также они могут быть использованы на разработку культурных мероприятий и других проектов, способствующих развитию туризма в регионе.

Эксперты отмечают, что переход на систему, при которой налог оплачивает отель, а не постояльцы, упростит администрирование и снизит нагрузку на бизнес. Также планируется автоматизировать процесс сбора налогов, чтобы сделать его более прозрачным и удобным для всех участников рынка.