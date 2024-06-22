Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году российские туристы все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха. С января по май количество туристов из России в Китай увеличилось более чем на четверть, что сделало его одним из самых популярных направлений среди россиян. Кроме того, растет спрос на экзотические варианты путешествий, такие как Маврикий, Мальдивы и Марокко.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Тем не менее, Турция продолжает лидировать среди самых востребованных мест для отдыха. За первые пять месяцев года количество поездок в Турцию увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Казахстан занимает второе место, а Беларусь — третье.

ОАЭ находятся на четвертом месте, хотя интерес к этой стране снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Китай замыкает пятерку лидеров, став более популярным благодаря росту числа поездок на 26%.

Российские туристы также активно исследуют другие дальние направления, особенно в Азии и Африке. Например, популярность Мальдивских островов среди россиян выросла в семь раз, Маврикия — в шесть раз, Японии — в два с половиной раза, а Марокко — в полтора раза.

Жители восточных регионов России примерно одинаково предпочитают Турцию и Китай, оба направления привлекательны для путешественников. Однако в некоторых регионах, таких как Приморье, интерес к Китаю остался прежним, а Турция стала второй по популярности после него.

Кроме того, большинство россиян во время поездок за границу используют Telegram, который стал самым популярным приложением в роуминге, вытеснив с первого места ВКонтакте. Многие путешественники также пользуются YouTube, музыкальными сервисами и картографическими приложениями.