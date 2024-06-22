Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами
Четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с рекордным числом зрителей в истории сериала
Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Делимся советами насчёт прищипывания огурцов
Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля
SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров
Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг

Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха

1:57
Туризм

В 2024 году российские туристы все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха. С января по май количество туристов из России в Китай увеличилось более чем на четверть, что сделало его одним из самых популярных направлений среди россиян. Кроме того, растет спрос на экзотические варианты путешествий, такие как Маврикий, Мальдивы и Марокко.

Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Тем не менее, Турция продолжает лидировать среди самых востребованных мест для отдыха. За первые пять месяцев года количество поездок в Турцию увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Казахстан занимает второе место, а Беларусь — третье.

ОАЭ находятся на четвертом месте, хотя интерес к этой стране снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Китай замыкает пятерку лидеров, став более популярным благодаря росту числа поездок на 26%.

Российские туристы также активно исследуют другие дальние направления, особенно в Азии и Африке. Например, популярность Мальдивских островов среди россиян выросла в семь раз, Маврикия — в шесть раз, Японии — в два с половиной раза, а Марокко — в полтора раза.

Жители восточных регионов России примерно одинаково предпочитают Турцию и Китай, оба направления привлекательны для путешественников. Однако в некоторых регионах, таких как Приморье, интерес к Китаю остался прежним, а Турция стала второй по популярности после него.

Кроме того, большинство россиян во время поездок за границу используют Telegram, который стал самым популярным приложением в роуминге, вытеснив с первого места ВКонтакте. Многие путешественники также пользуются YouTube, музыкальными сервисами и картографическими приложениями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Последние материалы
Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами
Четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с рекордным числом зрителей в истории сериала
Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Делимся советами насчёт прищипывания огурцов
Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля
Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха
SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров
Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников