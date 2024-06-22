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Более 40% иностранных туристов, приезжающих в Россию, пользуются сервисами онлайн-бронирования

Более 40% иностранных туристов в России выбирают онлайн-бронирование

1:36
Туризм

Более 40% иностранных туристов, приезжающих в Россию, пользуются сервисами онлайн-бронирования, и это число продолжает расти. Эти данные были представлены на деловой сессии Туристического форума БРИКС "Чем удивить тех, кто уже видел? Инновации в туризме". По информации Центра развития международного туризма, 90% туристов готовы потратить на зарубежные поездки больше денег, чем в прошлом году.

Более 40% иностранных туристов в России выбирают онлайн-бронирование
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Опросы показывают, что большинство туристов (65%) готовы пожертвовать другими потребностями ради поездки за границу. Самыми активными путешественниками являются молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет, которые выбирают места для поездки, используя такие медиа-продукты, как фильмы и компьютерные игры. Большинство туристов (75%) искали идеи для своих поездок в социальных сетях, а 70-80% заказывали поездки онлайн.

Данные агрегатора подтверждают эти тенденции. Например, в 2023 году количество просмотров достигло 1,2 миллиарда, и ожидается, что к концу года оно достигнет 1,5 миллиардов. Также было отмечено, что популярность онлайн-бронирования объясняется широким спектром услуг, большим выбором отелей, включая небольшие объекты размещения, региональные объекты, доступностью бронирований из любой точки мира и простотой использования услуг.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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