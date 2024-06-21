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Новый тренд среди российских туристов: полеты без развлечений

Российские туристы присоединились к тренду в самолетах

1:07
Туризм

Российские туристы стали последними в мире, кто присоединился к тренду "Raw-Dogging Flight", предполагающему проведение времени в полете без использования систем развлечения. Это значит, что путешественники отказываются от просмотра фильмов на ноутбуках, прослушивания музыки, чтения книг и даже приема пищи.

Российские туристы присоединились к тренду в самолетах
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Комментаторы утверждают, что от такой практики нет заметной пользы или радости, однако некоторые говорят о некоем "просветлении" после подобного опыта. Один из участников описывал свой опыт так: "Я сошел с самолета другим человеком".

Этот феномен можно рассматривать как часть ярмарки тщеславия, где люди стремятся выделиться среди других. Вместо того чтобы просто провести время в полете, многие предпочитают испытывать себя и доказывать свою способность к самодисциплине.

Таким образом, если вы планируете лететь в ближайшее время, вам стоит задуматься, стоит ли вам присоединяться к этим экзистенциальным экспериментам или лучше насладиться традиционными развлечениями во время полета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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