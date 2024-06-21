Интенсивные лесные пожары в Турции вызывают тревогу среди местных жителей и туристов

В Турции продолжаются интенсивные лесные пожары

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции продолжаются интенсивные лесные пожары, вызывая тревогу среди местных жителей и туристов. Уже второй год подряд страна сталкивается с подобной проблемой. На фоне рекордных температур и засухи пожары распространяются с угрожающей скоростью.

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Очаги возгорания возникли в различных регионах страны, включая Ушак, Бурсу, Манису и Измир. В некоторых районах жителей пришлось эвакуировать, а спасательные службы используют вертолеты и наземную технику для борьбы с огнем.

Ситуация осложняется тем, что главная курортная провинция Турции — Анталья — превратилась в "русскую баню" из-за высокой температуры и влажности. Охладиться в море не удается, так как вода слишком теплая.

Туризм в Турцию и Грецию становится все более опасным, многие туристы отменяют свои поездки из-за риска лесных пожаров и аномальной жары. Ранее подобные пожары приводили к массовой эвакуации туристов из отелей. В настоящее время люди предпочитают избегать этих районов и ищут менее опасные места для отдыха.