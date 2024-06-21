Российский путешественник раскрыл секреты поездки в Северную Корею

Северная Корея глазами российского туриста: впечатления и факты

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник Дмитрий Гордеев поделился своими впечатлениями от поездки в Северную Корею.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Это одна из самых ярких поездок за последнее время, по крайней мере, лично для меня. Почему? Потому что ты попадаешь в закрытую страну. Напомню, что у жителей Северной Кореи нет интернета. Существует внутренняя сеть с ограниченным количеством ресурсов. Например, у них есть аналоги маркетплейсов, но это исключительно внутренняя история. Выход в глобальную сеть возможен только для туристов", — рассказал Дмитрий в эфире телеканала "МИР 24".

Он отметил, что посещал Северную Корею в мае. Кроме их группы российских туристов, в стране больше не было других туристов. Им разрешали один раз в день 15-минутный доступ к Wi-Fi.

"Вот 26 миллионов северокорейцев и 76 или 78 россиян. Мы были единственными туристами в нашем огромном 38-этажном отеле, который находится на полуострове. Ты не находишься в тюрьме, конечно же, нет. Но территория достаточно закрытая, и выйти за её пределы просто так невозможно", — объяснил путешественник.

Дмитрия также поразило минимальное количество машин на улицах, хотя общественный транспорт был переполнен.

"Интересный факт, но автомобиль не может быть в частной собственности у гражданина Северной Кореи. Он может быть закреплен только за юридическим лицом. То есть фактически все автомобили принадлежат государству", — пояснил Дмитрий Гордеев.

Также его удивило, что гиды в Пхеньяне жили вместе с россиянами в отеле. Для них это была своего рода командировка.