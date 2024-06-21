Сменили пирамиды на пагоды: российские туристы резко охладели к Египту и устремились в Китай

Yota: Китай обогнал Египет по популярности у российских туристов

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году россияне стали меньше интересоваться Египтом и всё чаще выбирать Китай. С января по май число российских туристов в КНР увеличилось более чем на четверть, что сделало эту страну одной из самых популярных зарубежных направлений этого года. Также растет спрос на экзотические путешествия в такие страны, как Маврикий, Мальдивы и Марокко, сообщают аналитики федерального мобильного оператора Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

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Лидером среди самых востребованных заграничных направлений остаётся Турция. Более того, за первые пять месяцев этого года количество поездок в Турцию выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем месте находятся Казахстан (-25% по сравнению с прошлым годом) и Беларусь (+10%).

Четвёртое место занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР увеличилось на 26%, что позволило этой стране обогнать Египет и Таиланд, где поток туристов, наоборот, снизился на 49% и 62% соответственно.

Кроме того, россияне стали активнее интересоваться другими дальними направлениями. В основном растёт спрос на страны Азии и Африки. Популярность Мальдив у российских туристов выросла в 7 раз, Маврикия — в 6 раз, Японии — в 2,4 раза, Марокко — в 1,6 раза.

Несмотря на общее снижение спроса на поездки в Европу (-11%), традиционно популярные у туристов страны также показывают положительную динамику. Например, количество поездок во Францию выросло на 38%, в Италию — на 19%, а в Испанию — на 14%.

Во время заграничных поездок россияне чаще всего используют Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой позиции VK. Активность пользователей в Telegram выросла на 26% за год. Замыкает тройку лидеров YouTube. Также в роуминге часто используются музыкальные и картографические сервисы.

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