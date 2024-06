"Всё бы хорошо, но русская музыка...": российский турист поделился впечатлениями об отдыхе в Абхазии

Российский турист, побывавший с семьей на отдыхе в Абхазии, остался в целом доволен, но выразил недовольство по поводу громкой русской музыки в местных кафе. Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Hons084 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license