"Всё бы хорошо, но русская музыка...": российский турист поделился впечатлениями об отдыхе в Абхазии

Российский турист рассказал о недостатках отдыха в Абхазии

Российский турист, побывавший с семьей на отдыхе в Абхазии, остался в целом доволен, но выразил недовольство по поводу громкой русской музыки в местных кафе. Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Hons084 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По его словам, в заведениях общепита всегда звучала громкая музыка, преимущественно песни популярных российских исполнителей.

"Если бы играли на абхазском, это было бы более аутентично и по-своему интересно," — поделился он.

Турист также отметил привычку местных жителей жечь мусор, собранный на пляжах, подчеркнув, что это может быть сезонной особенностью. Кроме того, он выразил недовольство отдыхающими, катающимися на надувных водных бананах слишком близко к берегу, что мешает другим купающимся.

Еще одним неприятным моментом стало отравление в последний день пребывания в Абхазии. В связи с этим россиянин посоветовал избегать продуктов из переработанного мяса и салатов.

"Если и есть мясные блюда, то желательно, чтобы они были приготовлены на открытом огне в вашем присутствии," — заключил турист.