Акулы атакуют: Египет призывает к созданию морских патрулей для предотвращения атак акул и загрязнения Красного моря

Атаки акул в Египте связаны со сбросом мёртвых животных в Красное море

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Египте установили связь между нападениями акул на туристов и случаями сброса мёртвых баранов в Красное море. Ученые призвали создать специальные морские патрули для контроля судов, перевозящих скот, и ежедневного обследования морской акватории вблизи курортов. Для поддержки усилий гражданских инспекторов предложено привлечь военно-морские силы, сообщает издание El Balad.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз is licensed under Public domain

Такая инициатива возникла после недавних случаев обнаружения туш животных, сброшенных в море во время их транспортировки перед праздником Курбан-байрам. Сотрудники заповедников Красного моря провели обследования побережья Хургады, Эль-Гуны и Шарм-эль-Шейха.

В египетской прессе приводятся результаты последних исследований медиков и специалистов из Национального института океанографии. По данным исследований, поедание хищниками домашних животных изменяет их поведение и нарушает экосистему, а также приводит к гибели самих акул из-за заражения опасными паразитами.

Министерство окружающей среды ищет виновников недавнего загрязнения моря, которым грозит штраф до 1 млн египетских фунтов (1,8 млн руб.) и компенсация экологического ущерба.