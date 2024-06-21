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Россиянин поведал о ярких впечатлениях от поездки в Северную Корею: интернет и отсутствие автомобилей

Турист из России шокирован ограничениями в КНДР

1:46
Туризм

Российский турист Дмитрий Гордеев назвал свою поездку в КНДР одной из самых ярких за последнее время, сообщает телеканал "МИР 24". Его поразили проблемы с интернетом и отсутствие автомобилей на улицах.

Турист из России шокирован ограничениями в КНДР
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам туриста, отправиться в Северную Корею можно только через туроператора. В стране нет такого свободного доступа в интернет, как в России. Жители КНДР пользуются ограниченным количеством ресурсов, включая маркетплейсы. Для туристов предусмотрен отдельный выход в интернет, но им можно пользоваться всего 15 минут в день.

Кроме того, Гордеева удивило практически полное отсутствие автомобилей на улицах, что объясняется тем, что машинами могут владеть только организации. Также его поразило то, что вместе с туристами в отеле жили гиды.

"Ты не находишься в тюрьме, конечно же, нет. Но ты находишься на достаточно закрытой территории," — объяснил путешественник.

Несмотря на сложности, турист считает, что в Северной Корее очень ждут гостей из России и любят эту страну.

Ранее был опубликован договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, подписанный президентом России Владимиром Путиным и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Документ бессрочный и включает 23 статьи, заменяя предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенный в 2000 году. Прекратить новое соглашение можно, уведомив другую сторону о соответствующем решении. В таком случае договор перестает действовать через год.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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