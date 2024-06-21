"Точно не для русских": американские дома глазами российской блогерши

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и в личном блоге на платформе "Дзен" поделилась своими впечатлениями о том, как там обустроены дома местных жителей.
"Американские дома точно не для русских. Хотя, думаю, дело привычки. Американцы оказались очень практичными людьми. У них всё просто, но очень удобно. Они смешные и удивительные, и всегда найдут, чем нас с вами поразить!" — так описала жильё американцев россиянка.
Первое, на что обратила внимание путешественница, — тонкая деревянная входная дверь.
"Нет никаких железных ворот и пяти замков, как в России. Такое ощущение, что их двери больше для красоты, чем для защиты", — удивилась она.
Кроме того, блогершу удивили два умывальника в ванной. Она объяснила, что утром, когда все спешат на работу, родители могут умываться одновременно, не мешая друг другу.
Также россиянку насторожило отсутствие люстр в домах США.
"Американцы, похоже, вообще не заморачиваются с потолочным дизайном. На кухне висят простые лампы, и это максимум", — добавила Ершова.
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