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Турист из США посетил курорты Сочи и Крыма и высмеял их: критика сервиса и высоких цен

Американец посетил курорты Сочи и Крыма и раскритиковал их

1:23
Туризм

Турист из США посетил курорты Сочи и Крыма и раскритиковал их. Своими впечатлениями он поделился с российским блогером, и его отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Американец посетил курорты Сочи и Крыма и раскритиковал их
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Россиянин рассказал, что познакомился с американцем на туристическом форуме.

"Оказалось, парень — фанат нашей страны, успел несколько раз здесь побывать, даже совершить небольшое автомобильное путешествие", — отметил он.

Иностранец назвал Россию самой интересной из европейских стран, невероятно большой, разнообразной, противоречивой и вызывающей смешанные эмоции — порой восхищение, порой смех. По его словам, в этом она схожа с Соединёнными Штатами.

Американец успел посетить Сочи и Крым и раскритиковал эти популярные курортные города за "ужасный сервис".

"Более-менее дорогие отели, пристойные рестораны и клубы, конечно, здесь всё это есть, правда, уровень — средний с натяжкой, зато цены — уровня люкс, — пояснил он. — Бедные русские туристы, получая зарплату в рублях, здешние цены для них — обдиралово".

Как отметил путешественник, единственный неоспоримый плюс Сочи и Крыма — это невероятная природа. Однако и её, по его мнению, испортили беспорядочной застройкой, слишком близкой к морю.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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