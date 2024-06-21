Будущее туризма в Сочи под вопросом: главные проблемы курорта

Почему туристы разочарованы отдыхом в Сочи

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор одного из турагентств, Анастасия Данилина, выразила скептицизм относительно планов властей удвоить туристический поток в Сочи к 2035 году. Она отметила, что, несмотря на продолжающийся поток миллионов туристов в Сочи, всё чаще встречаются крайне негативные отзывы об отдыхе.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Данилина подчеркнула, что год от года претензии из-за нехватки пляжей, гостиниц и плохих дорог остаются неизменными. Даже те, кто привык отдыхать в Сочи, в последнее время рассматривают альтернативные направления. Наибольшее количество жалоб поступило в 2022 году, когда курорт оказался неготов к такому наплыву туристов. Город перенаселён, а инфраструктура не справляется.

Второй серьёзной проблемой являются цены. В Сочи они сравнялись с курортами Египта и Турции, но не предоставляют уровень их сервиса по принципу "всё включено". Подобный сервис был доступен только в некоторых международных сетях отелей, но после того, как управление перешло в руки местного бизнеса, уровень сервиса упал до среднего по курорту.

Ранее также отмечалось, что туристы и местные жители были недовольны исчезновением бесплатных туалетов на пляжах. Даже в городских кафе многие туалеты стали доступны только для посетителей.

Из-за этих и ряда других менее значимых проблем российские туристы предпочитают отдыхать не только в Крыму, но и на побережье Каспийского и Азовского морей.