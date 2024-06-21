"Разгуливают абсолютно голые": нудисты на пляже шокировали жителей Нижнего Новгорода

Нудисты в Нижнем Новгороде шокировали местных жителей

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое граждан, не постеснявшиеся обнажиться на многолюдном пляже, шокировали своим поведением жителей Нижнего Новгорода. Нудисты уже не в первый раз привлекают внимание очевидцев своими обнажёнными телами.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

О пикантном инциденте сообщили пользователи соцсети "ВКонтакте". По словам очевидцев, нудисты облюбовали пляжи озера на ЗКПД-4. Отдыхающие в Сормовском районе наблюдали оголённых незнакомцев, прогуливающихся по берегу. Ими оказались молодые мужчина и женщина, попавшие в объектив камеры. Об этом пишет ИА "Время Н".

"Нудисты вообще обнаглели… Разгуливают абсолютно голые люди", — рассказал автор видео.

В комментариях к публикации один из пользователей предложил отправить граждан в психиатрическую больницу. Также было замечено, что раньше нудистов часто видели на пляжах Гребного канала.