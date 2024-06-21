Эксперт: сувениры должны не просто "собирать пыль", а напоминать о местах, где вы побывали

Эксперт рассказала, как правильно выбирать сувениры

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Привезённые сувениры не должны "собирать пыль", а напоминать о посещённых местах.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Татьяна Николаева высказала мнение, что "универсальным" подарком может быть магнит.

"Сувениры должны не просто собирать пыль, а действительно напоминать о тех местах, где вы побывали. Магнитики — это отличный и универсальный сувенир: они занимают мало места, можно повесить их на видное место или убрать при необходимости. Важно выбирать такие сувениры, которые будут действительно уместны, но нужно помнить, что ни один сувенир не передаст ваших впечатлений и воспоминаний. Это можете сделать только вы, рассказывая об этом своим друзьям в красках".