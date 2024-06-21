Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки
"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%
Россиянам назвали минусы ипотеки с низким первым взносом
Шаляпин и Волочкова весело провели время на сеновале
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках в Брянской области

Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках в Хотылёво

2:39
Туризм

Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках на комплексе исторических памятников Хотылёво в Брянской области. Они также смогут посетить лекции российских антропологов и археологов, рассказал в интервью ТАСС российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Станислав Дробышевский.

Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках в Хотылёво
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"К нам приезжают туристы. Они вносят небольшую плату, которая идет на их питание и частично на питание археологов. Взамен мы показываем им, как проходят раскопки, а если кто-то хочет и способен, то разрешаем участвовать в раскопках под нашим надзором. Сначала мы опасались доверять это туристам, но практика показала: чем люди старше, тем они более сознательны. Им можно показать, как правильно делать, и они действительно начинают делать именно так, в отличие, например, от большинства студентов", — сказал Дробышевский.

Он добавил, что научные туристы приезжают в Хотылёво с 2022 года. Тогда их было около 40 человек, в прошлом году — почти 80.

"Статистику мы не вели, но на глаз можно сказать, что большинство — айтишники. Они прямо говорят, что сутками сидят за компьютерами, не видят живых людей, забыли, что такое голубое небо, зелёная трава, птички, и в отпуске хотят всё это вспомнить", — поделился антрополог.

Туристам в Хотылёво читают лекции, проводят экскурсии не только по местам раскопок, но и в Брянский музей, а также в археологический музей села Юдинова, где хранятся жилища из костей мамонта времён верхнего палеолита.

"Есть и другие развлечения. Например, туристы пытаются повторить орудия древних людей, применяя различные техники: один делает так, другой — иначе, а потом археологи оценивают, чьё творение ближе к оригиналу. Это позволяет нам лучше понять, как изготавливались различные орудия и для чего они использовались. Таким образом, мы и развлекаем туристов, и проводим эксперименты, на которые у учёных ушли бы многие часы работы", — отметил Дробышевский.

В этом году археологические раскопки в Хотылёво начнутся в конце июня и завершатся к концу лета.

"Я лично буду там с 1 по 26 июля, когда у моих студентов практика, а туристы приезжают в разное время: кто-то на один день, кто-то — на две-три недели", — добавил популяризатор науки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Последние материалы
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве
Британские учёные создали мини-модель печени человека
Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову
Роспотребнадзор предпринял меры по защите России от холеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников