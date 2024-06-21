Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках в Брянской области

Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках в Хотылёво

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Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках на комплексе исторических памятников Хотылёво в Брянской области. Они также смогут посетить лекции российских антропологов и археологов, рассказал в интервью ТАСС российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Станислав Дробышевский.

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"К нам приезжают туристы. Они вносят небольшую плату, которая идет на их питание и частично на питание археологов. Взамен мы показываем им, как проходят раскопки, а если кто-то хочет и способен, то разрешаем участвовать в раскопках под нашим надзором. Сначала мы опасались доверять это туристам, но практика показала: чем люди старше, тем они более сознательны. Им можно показать, как правильно делать, и они действительно начинают делать именно так, в отличие, например, от большинства студентов", — сказал Дробышевский.

Он добавил, что научные туристы приезжают в Хотылёво с 2022 года. Тогда их было около 40 человек, в прошлом году — почти 80.

"Статистику мы не вели, но на глаз можно сказать, что большинство — айтишники. Они прямо говорят, что сутками сидят за компьютерами, не видят живых людей, забыли, что такое голубое небо, зелёная трава, птички, и в отпуске хотят всё это вспомнить", — поделился антрополог.

Туристам в Хотылёво читают лекции, проводят экскурсии не только по местам раскопок, но и в Брянский музей, а также в археологический музей села Юдинова, где хранятся жилища из костей мамонта времён верхнего палеолита.

"Есть и другие развлечения. Например, туристы пытаются повторить орудия древних людей, применяя различные техники: один делает так, другой — иначе, а потом археологи оценивают, чьё творение ближе к оригиналу. Это позволяет нам лучше понять, как изготавливались различные орудия и для чего они использовались. Таким образом, мы и развлекаем туристов, и проводим эксперименты, на которые у учёных ушли бы многие часы работы", — отметил Дробышевский.

В этом году археологические раскопки в Хотылёво начнутся в конце июня и завершатся к концу лета.

"Я лично буду там с 1 по 26 июля, когда у моих студентов практика, а туристы приезжают в разное время: кто-то на один день, кто-то — на две-три недели", — добавил популяризатор науки.