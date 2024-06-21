Затонувшие суда исчезают с пляжей Приморья в рамках федерального проекта

С пляжей Приморья утилизируют достопримечательности

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи Приморья теряют свои уникальные достопримечательности — затонувшие у берегов суда, придающие популярным местам отдыха особый колорит, сообщает ИА DEITA. RU.

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Так, "прощание с легендой" началось в бухте Витязь, где ведутся работы по уборке останков старинных зверобойных шхун финской постройки. Общественные организации и неравнодушные граждане долгие годы пытались предотвратить это, но федеральный проект "Генеральная уборка" продолжается без изменений. В 2024 году планируется поднять со дна Японского моря у берегов Приморского края 11 затопленных судов.

Шхуны давно стали визитной карточкой и туристическим объектом полуострова Гамова. Однако, по мнению должностных лиц правительства Приморского края, они негативно влияют на экологию и препятствуют судоходству.

Подобные работы сейчас ведутся и на острове Рейнеке. В бухте Китовая, у самого берега, много лет лежало затонувшее судно "Мегры" — предположительно, зверобойная шхуна. Судно уже извлекли из воды, и его дальнейшая утилизация будет происходить на материке.