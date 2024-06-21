Стюардесса раскрыла опасную ошибку пассажиров: как избежать проблем со здоровьем в полете

Стюардесса выявила потенциально опасную ошибку, которую допускают пассажиры во время полетов. На одном из рейсов в США одному из пассажиров стало плохо перед взлетом. После осмотра врачами и парамедиками выяснилось, что он весь день ничего не ел. Стюардесса и блогер под ником Jetting Julia поделилась этим случаем в своем аккаунте в TikTok, подчеркнув важность правильного питания и достаточного употребления жидкости во время путешествий.
По данным лондонского аэропорта Гатвик, случаи обезвоживания часто происходят во время полета из-за снижения атмосферного давления в салоне. Чтобы предотвратить это, рекомендуется пить больше воды и соков, а также избегать употребления алкогольных напитков и напитков, содержащих кофеин.
Turkish Airlines также рекомендует перед длительным перелетом съесть хотя бы одно блюдо из сезонных фруктов и овощей, чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных с перепадами давления в салоне. Это связано с тем, что давление воздуха в салоне ниже, чем на земле, что может вызвать расширение газов в организме и привести к дискомфорту.
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