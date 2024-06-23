Стюардесса объяснила, почему пассажиров могут отстранить от полёта: болезненный вид и другие причины

Стюардесса назвала несколько неожиданных причин, по которым пассажира могут не пустить на борт до взлёта самолёта. Об этом она рассказала в соцсетях, сообщает New York Post (NYP).
По словам бортпроводницы, один из возможных поводов для отказа в посадке — болезненный вид пассажира.
"Если во время посадки бортпроводник почувствует, что вас тошнит и вот-вот вырвет, он может отказать вам в посадке", — объяснила она.
Ещё одной причиной для недопуска на рейс может быть слишком пьяное состояние путешественника.
Кроме того, человека могут не пустить в салон самолёта, если он попытается сесть на борт босиком. Такое же правило, по словам стюардессы, действует и для тех, от кого исходит неприятный запах.
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