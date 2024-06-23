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Туристы, отправляющиеся на море поездом, предпочитают заказывать борщ, лапшу и пюре с бифштексом

Любимые блюда туристов в поездах: борщ, лапша и картофельное пюре

1:04
Туризм » Регионы » Россия

Путешественники, отправляющиеся на море поездом, особенно любят русский борщ. На втором месте по популярности находится куриная лапша, а на третьем — картофельное пюре с бифштексом. Помимо этого, среди пассажиров пользуются спросом пицца, куриная шаурма и роллы.

Любимые блюда туристов в поездах: борщ, лапша и картофельное пюре
Фото: flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти данные были собраны аналитиками сервиса доставки еды к поездам и самолетам "ЕдуЕм". Исследование охватило заказы, сделанные клиентами сервиса на "морских направлениях" в первые две недели июня. Борщ был в 18% заказов, лапша — в 17%, пюре — в 12%. Средняя стоимость популярных блюд составляет 350 руб., 200 руб. и 350 руб. соответственно.

Средняя сумма заказа в поездках на море составляет 1650 рублей. Чаще всего еду в дорогу заказывают путешественники, отправляющиеся из Москвы в Севастополь и обратно, а также из Санкт-Петербурга в Новороссийск.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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