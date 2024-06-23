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Власти Дагестана планируют ужесточить меры против незаконной аренды жилья для туристов в 2024 году

Власти Дагестана будут бороться с незаконной сдачей жилья туристам

1:04
Туризм » Регионы » Россия

Глава Министерства туризма Дагестана Эмин Мерданов сообщил, что с начала 2024 года республику посетили 662 000 человек, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Он отметил, что в регионе функционируют 17 санаториев, 164 гостевых дома, 103 турбазы и 366 гостиниц.

Власти Дагестана будут бороться с незаконной сдачей жилья туристам
Фото: Unsplash by Maria Ziegler

В 2023 году муниципальные власти выявили, что из 167 средств размещения туристов 43 работали без регистрации и постановки на налоговый учет, что привело к закрытию некоторых из них.

Для борьбы с незарегистрированной сдачей жилья в аренду планируется применять московский метод, который включает проверки таких объектов с привлечением полиции. В результате будет создан реестр владельцев, которые будут поставлены на учёт и смогут легально заниматься своей деятельностью.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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