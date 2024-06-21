Красная тревога: туристы предупреждены о жаре и наводнениях на курортах Турции, Испании, Греции и Кипра

Великобритания объявила красную тревогу для туристов из-за экстремальной жары

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за неожиданных погодных условий, охвативших популярные курорты Турции, Испании, Греции и Кипра, Министерство иностранных дел Великобритании объявило "красную тревогу" для всех туристов, планирующих поездки в эти страны. Причиной такого предупреждения стали высокие температуры, достигающие +40 градусов Цельсия, вызванные южными ветрами, приносящими жару и пыль из Северной Африки.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

По данным метеорологов, этим летом могут быть зафиксированы рекордные температуры, и многие курорты уже испытывают их влияние. В некоторых районах Греции температура превысила +40 градусов, что привело к жертвам среди населения.

Ситуация осложняется прогнозируемыми лесными пожарами и возможными проливными дождями, которые уже вызвали наводнения на Майорке, создав хаос в местных аэропортах.