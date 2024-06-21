Красная тревога: туристы предупреждены о жаре и наводнениях на курортах Турции, Испании, Греции и Кипра

Из-за неожиданных погодных условий, охвативших популярные курорты Турции, Испании, Греции и Кипра, Министерство иностранных дел Великобритании объявило "красную тревогу" для всех туристов, планирующих поездки в эти страны. Причиной такого предупреждения стали высокие температуры, достигающие +40 градусов Цельсия, вызванные южными ветрами, приносящими жару и пыль из Северной Африки.
По данным метеорологов, этим летом могут быть зафиксированы рекордные температуры, и многие курорты уже испытывают их влияние. В некоторых районах Греции температура превысила +40 градусов, что привело к жертвам среди населения.
Ситуация осложняется прогнозируемыми лесными пожарами и возможными проливными дождями, которые уже вызвали наводнения на Майорке, создав хаос в местных аэропортах.
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