Трагедия на курорте Таиланда: американский турист и его подруга погибли в море

На популярном курорте Таиланда произошёл трагический инцидент. Американский турист и его тайская подруга погибли после купания в море во время непогоды, сообщает Daily Mail.
Джеймс Эдмонд Ньюман, 45 лет, из Нью-Йорка, и его подруга из провинции Сурин отправились на пляж, несмотря на отсутствие спасательных служб и красные флаги, предупреждающие об опасности плавания. Когда девушка исчезла под водой, Ньюман попытался её спасти, но также попал в воду и вскоре пропал.
Тела пары были найдены полицией недалеко от места происшествия. Ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Этот случай подчёркивает важность соблюдения мер безопасности при купании в открытом море, особенно в неблагоприятных погодных условиях.
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