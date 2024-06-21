Трагедия на курорте Таиланда: американский турист и его подруга погибли в море

Американей и его подруга погибли в море во время шторма на курорте Таиланда

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном курорте Таиланда произошёл трагический инцидент. Американский турист и его тайская подруга погибли после купания в море во время непогоды, сообщает Daily Mail.

Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

Джеймс Эдмонд Ньюман, 45 лет, из Нью-Йорка, и его подруга из провинции Сурин отправились на пляж, несмотря на отсутствие спасательных служб и красные флаги, предупреждающие об опасности плавания. Когда девушка исчезла под водой, Ньюман попытался её спасти, но также попал в воду и вскоре пропал.

Тела пары были найдены полицией недалеко от места происшествия. Ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Этот случай подчёркивает важность соблюдения мер безопасности при купании в открытом море, особенно в неблагоприятных погодных условиях.