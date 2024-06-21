Необычные привычки грузин, которые могут шокировать иностранцев: местные традиции и обычаи глазами иностранцев

Культурные особенности Грузии: что может шокировать приезжих

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранцы, живущие в Грузии, могут столкнуться с привычками местных жителей, которые могут показаться необычными или даже шокирующими.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, грузины любят праздновать с размахом и шумными компаниями, несмотря на законы о тишине ночью. Кроме того, многие грузины жарят шашлыки на балконах и во дворах, что может быть непонятным для тех, кто привык к строгому соблюдению правил.

Также стоит отметить, что манера речи у грузин отличается от привычной для нас. Они используют повышенную интонацию для выделения слов, что может восприниматься как повышенный тон или даже крик.

Еще одной особенностью грузинской культуры является отношение к правилам дорожного движения. Некоторые водители игнорируют правила, особенно на пешеходных переходах.

Однако местные водители обычно знают, где люди часто переходят дорогу в неположенном месте, и поэтому готовы остановиться. Это может удивлять иностранцев, но для местных это нормальное поведение.