Необычные привычки грузин, которые могут шокировать иностранцев: местные традиции и обычаи глазами иностранцев

Иностранцы, живущие в Грузии, могут столкнуться с привычками местных жителей, которые могут показаться необычными или даже шокирующими.
Например, грузины любят праздновать с размахом и шумными компаниями, несмотря на законы о тишине ночью. Кроме того, многие грузины жарят шашлыки на балконах и во дворах, что может быть непонятным для тех, кто привык к строгому соблюдению правил.
Также стоит отметить, что манера речи у грузин отличается от привычной для нас. Они используют повышенную интонацию для выделения слов, что может восприниматься как повышенный тон или даже крик.
Еще одной особенностью грузинской культуры является отношение к правилам дорожного движения. Некоторые водители игнорируют правила, особенно на пешеходных переходах.
Однако местные водители обычно знают, где люди часто переходят дорогу в неположенном месте, и поэтому готовы остановиться. Это может удивлять иностранцев, но для местных это нормальное поведение.
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