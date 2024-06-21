Почему Москвичи выбирают отдых в России: популярные направления и бюджеты 2024 года

90% москвичей планируют провести летний отпуск в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Московские туристы предпочитают проводить летние отпуска внутри страны. Согласно исследованию консалтинговой компании Strategy Partners, проведенному среди жителей столицы с средним и высоким доходом, 90% респондентов планируют отдохнуть в России. Внутренние туры считают более доступными и удобными по сравнению с зарубежными поездками.

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Краснодарский край стал самым популярным направлением, привлекая 31% туристов. Крым выбирают 15% опрошенных, Санкт-Петербург — 12%. В пятерку самых востребованных регионов также вошли Республика Алтай и Калининградская область.

В среднем москвичи готовы потратить на отпуск около 65 тысяч рублей. Кроме основного отпуска, многие планируют еще одну-две короткие поездки до конца года, отдавая предпочтение Санкт-Петербургу, Московской области и Карелии. На такие визиты москвичи рассчитывают потратить в среднем по 37 тысяч рублей на человека.