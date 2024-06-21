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10 вещей, раздражающих россиянина в США: опыт эмигранта

Россиянин делится раздражающими аспектами жизни в США

1:32
Туризм

В США живет россиянин, который решил поделиться своими впечатлениями о стране через свой канал в Дзене. Он составил список из 10 вещей, которые раздражают его больше всего. В первую очередь он упомянул налог на кассе, из-за которого покупатель платит больше, чем указано на ценнике. Чаевые в кафе также вызывают его недовольство, так как они могут достигать 20% от суммы счета.

Россиянин делится раздражающими аспектами жизни в США
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Блогер также пожаловался на старую сантехнику в домах, которая часто выглядит так, будто ее не меняли десятилетиями. Ему не нравится и ремонт американских домов, многие из которых кажутся необновленными с момента постройки.

Еще одной проблемой стали грязные автомобили, которые часто встречаются на дорогах. Более того, он отметил, что дороги, аэропорты и другие объекты инфраструктуры в Америке выглядят так, будто их не ремонтировали десятилетиями.

Неухоженные улицы, большое количество бездомных, наркоманов и странных личностей тоже вызывают у него беспокойство. Особенно трудно было привыкнуть к тому, что чаевые почти всегда ожидаются и отказаться от них невозможно, чтобы не вызвать неудовольствие персонала.

Последним пунктом в списке стало постоянное присутствие звуков сирены, которые сопровождают человека везде — дома, на работе и даже во время сна. Это вызывает у него постоянный страх и напряжение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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