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Как защитить свой дом от кражи во время праздников: Британская газета поделилась советами

Лучшие способы обезопасить дом во время отпуска

1:43
Туризм

Перед праздниками многие туристы забывают о безопасности своих домов, что может привести к их ограблению. Британское издание The Sun предлагает несколько простых мер, которые помогут избежать подобных неприятностей.

Лучшие способы обезопасить дом во время отпуска
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Во-первых, важно тщательно проверить все замки и окна, а также установить интеллектуальные датчики для дополнительной защиты. Это особенно важно для владельцев загородной недвижимости, но и в городских условиях такая мера будет полезной.

Кроме того, стоит автоматизировать освещение в доме. Периодическое включение света создаст иллюзию присутствия людей в квартире, что может отпугнуть потенциальных злоумышленников. Для этого можно использовать умные лампочки от Яндекса, которые позволяют создать эффект присутствия даже в отсутствие хозяев.

Рекомендуется также заменить обычные ключи на умные замки, которые позволят контролировать доступ в дом, даже когда вы отсутствуете. Такой подход обеспечит безопасность как владельцев, так и тех, кто может временно присматривать за домом.

Необходимо учитывать особенности местной культуры и планировать доставку посылок так, чтобы они не оставались без присмотра перед домом. В некоторых случаях это может быть затруднительно, но можно найти компромисс, например, договорившись с курьерской службой о более удобном месте доставки.

Наконец, не забывайте о важности электронных копий документов, которые могут быть незаменимы в случае потери оригиналов во время путешествия. Копии паспорта и других необходимых документов лучше всего хранить в облаке, чтобы при необходимости быстро их распечатать.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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