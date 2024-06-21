Иран рассчитывает принять более 50 тысяч российских туристов благодаря безвизовому режиму

Иран и Россия упрощают групповые туристические поездки

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иранские власти прогнозируют, что число российских туристов, посещающих страну в этом году, достигнет рекордного уровня, превысив показатели прошлого года. Муслим Шоджаи, руководитель департамента маркетинга и развития международного туризма Министерства культуры и туризма Ирана, сообщил, что ожидается приезд более 50 тысяч россиян.

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Эти ожидания связаны с действующим с 1 августа 2023 года механизмом безвизовых групповых туристических обменов между двумя странами. Этот режим позволяет гражданам России и Ирана путешествовать в составе туристических групп численностью от 5 до 50 человек без необходимости получения виз.

Шоджаи отметил значимость совместных усилий по развитию туризма между Ираном и Россией, подчеркнув важность обмена опытом и сотрудничества между туроператорами обеих стран. Он также добавил, что в прошлом году Россию посетили около 60 тысяч иранских туристов, что демонстрирует высокий потенциал взаимного туристического потока.