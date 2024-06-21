Инфекция, которая убивает за 24 часа: важная информация для паломников и путешественников

Как защититься от менингококковой инфекции во время хаджа

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы наблюдается рост числа случаев инвазивной менингококковой инфекции (ИМБ) — крайне серьёзного заболевания, которое может привести к летальному исходу всего через 24 часа после появления первых симптомов. ИМБ вызывает тошноту, рвоту, сильную сонливость, апатию или трудности с пробуждением, а также спутанность сознания и бред.

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Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), около 10% случаев ИМБ заканчиваются летальным исходом. Симптомы заболевания могут варьироваться, но часто включают сильную головную боль, судороги, светобоязнь и ригидность затылочных мышц.

Особую опасность ИМБ представляет для паломников, совершающих хадж в Саудовскую Аравию. Европейские СМИ сообщают о случаях заболевания среди таких паломников. Поэтому путешественникам, планирующим хадж, рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены, сделать прививки от менингококка и проконсультироваться с врачом перед поездкой.