Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яна Поплавская выразила сожаление по поводу смерти Дональда Сазерленда
Чай анчан улучшает память и укрепляет нервную систему
Стало известно, что собаки видят в телевизоре
Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов
Эксперты рассказали, нужно ли покупать страховку молодому поколению
Почему кроты поселяются на садовых участках?
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Использование раствора для контактных линз в макияже: шесть необычных лайфхаков
При переходе на новое место работы помните об этих полезных советах
Более 550 человек умерло в Саудовской Аравии от аномальной жары

Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек

0:49
Туризм

Власти Саудовской Аравии сообщили о серьезном кризисе из-за рекордной температуры в Мекке, которая достигла 52 градусов по Цельсию.

Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек
Фото: PickPik is licensed under CC0

Согласно данным Министерства иностранных дел, уже более 550 человек погибли, большинство из которых были паломниками, совершавшими Хадж. Среди погибших числятся четыре гражданина России.

По информации местного метеорологического центра, экстремальная жара вызвала тепловые удары и перегревание более чем двух тысяч человек. Все пострадавшие были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии призвал паломников проявлять осторожность. Он подчеркнул важность вакцинации и соблюдения правил перевозки медикаментов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Последние материалы
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Использование раствора для контактных линз в макияже: шесть необычных лайфхаков
При переходе на новое место работы помните об этих полезных советах
Что полезнее — кефир или простокваша?
Автоэксперт дал советы, как купить надежный Kia Spectra за 250 тысяч рублей
СФР объяснил индексацию пенсий для самозанятых пенсионеров
Учёные обнаружили связь между фазовыми переходами и гравитационными волнами
Как защитить смартфон от перегрева в жаркую погоду
Психическое здоровье имеет прямое влияние на здоровье человека
Главные факторы опадения слив в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников