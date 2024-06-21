Более 550 человек умерло в Саудовской Аравии от аномальной жары

Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек

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Власти Саудовской Аравии сообщили о серьезном кризисе из-за рекордной температуры в Мекке, которая достигла 52 градусов по Цельсию.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Согласно данным Министерства иностранных дел, уже более 550 человек погибли, большинство из которых были паломниками, совершавшими Хадж. Среди погибших числятся четыре гражданина России.

По информации местного метеорологического центра, экстремальная жара вызвала тепловые удары и перегревание более чем двух тысяч человек. Все пострадавшие были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии призвал паломников проявлять осторожность. Он подчеркнул важность вакцинации и соблюдения правил перевозки медикаментов.