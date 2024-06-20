Экстремальная жара угрожает смартфонам: как избежать перегрева и сохранить устройство

Как защитить смартфон от перегрева в жаркую погоду

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Температура выше 30 градусов стала нормой в России, а в странах Средиземноморья она превышает 40 градусов. Это создает проблемы не только для здоровья людей, но и для их мобильных устройств.

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Более 90% современных смартфонов имеют систему защиты от перегрева, которая автоматически отключает устройство, предотвращая разрыв батареи.

Перегрев может значительно снизить производительность телефона, уменьшить время автономной работы и сократить общий срок службы. Чтобы этого избежать, следуйте нескольким простым советам. Во-первых, держите телефон подальше от прямых солнечных лучей. Во-вторых, снимайте заднюю крышку чехла, особенно во время зарядки. В-третьих, активируйте режим энергосбережения, который уменьшает яркость экрана и закрывает ненужные фоновые приложения.

Также важно использовать официальные зарядные устройства, чтобы обеспечить совместимость с устройством. Не оставляйте телефон в автомобиле, где температура может быстро подняться. Интенсивное использование телефона также может привести к перегреву, поэтому делайте перерывы и отключайте ненужные функции, такие как GPS и Bluetooth.