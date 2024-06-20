Пара занялась сексом на борту самолета: откровения бывшей стюардессы

Пара совокупилась во время рейса российской авиакомпании

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время одного из рейсов российской авиакомпании произошел инцидент, когда пара пассажиров начала заниматься сексом прямо в салоне самолета. Бывшая стюардесса рассказала об этом на своем YouTube-канале "Annie problem". По ее словам, пассажирка начала оральный секс с мужчиной, прикрывшись одеялом. Стюардессы заметили это и сделали паре замечание, чтобы не привлекать внимания остальных пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это не первый подобный случай. Ранее пассажир американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines Джеймс Финнистер пытался соблазнить двух стюардесс во время полета. Он спросил их о желании вступить в "Майл Хай Клуб", но, получив отказ, предпринял более настойчивые действия и был арестован после приземления в США.