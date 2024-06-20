Месть крокадилу: как маленький австралийского город справился с гигантским крокодилом

Жители маленького австралийского городка Буллу решили покончить с гигантским крокодилом, который стал настоящей угрозой для их общины. Хищник нападал на людей из воды и похищал домашних животных, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди местных жителей. Власти города приняли решение уничтожить крокодила, но вместо этого решили его съесть, чтобы обезопасить себя.
Для этого крокодила организовали специальное мероприятие для детей, где им рассказали о безопасности на воде и поведении крокодилов. Затем мясо хищника приготовили по местным традициям, включая разнообразные блюда, такие как похлёбка и блюда, запечённые в земляных ямах.
На празднике, посвящённом этому событию, участники смогли попробовать дикое мясо, которое назвали "довольно крупным". Все присутствующие остались довольны необычным ужином и весело провели время.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.