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Месть крокадилу: как маленький австралийского город справился с гигантским крокодилом

Маленький австралийский город справился с угрозой гигантского крокодила

0:58
Туризм

Жители маленького австралийского городка Буллу решили покончить с гигантским крокодилом, который стал настоящей угрозой для их общины. Хищник нападал на людей из воды и похищал домашних животных, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди местных жителей. Власти города приняли решение уничтожить крокодила, но вместо этого решили его съесть, чтобы обезопасить себя.

Маленький австралийский город справился с угрозой гигантского крокодила
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для этого крокодила организовали специальное мероприятие для детей, где им рассказали о безопасности на воде и поведении крокодилов. Затем мясо хищника приготовили по местным традициям, включая разнообразные блюда, такие как похлёбка и блюда, запечённые в земляных ямах.

На празднике, посвящённом этому событию, участники смогли попробовать дикое мясо, которое назвали "довольно крупным". Все присутствующие остались довольны необычным ужином и весело провели время.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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