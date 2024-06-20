Месть крокадилу: как маленький австралийского город справился с гигантским крокодилом

Маленький австралийский город справился с угрозой гигантского крокодила

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители маленького австралийского городка Буллу решили покончить с гигантским крокодилом, который стал настоящей угрозой для их общины. Хищник нападал на людей из воды и похищал домашних животных, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди местных жителей. Власти города приняли решение уничтожить крокодила, но вместо этого решили его съесть, чтобы обезопасить себя.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для этого крокодила организовали специальное мероприятие для детей, где им рассказали о безопасности на воде и поведении крокодилов. Затем мясо хищника приготовили по местным традициям, включая разнообразные блюда, такие как похлёбка и блюда, запечённые в земляных ямах.

На празднике, посвящённом этому событию, участники смогли попробовать дикое мясо, которое назвали "довольно крупным". Все присутствующие остались довольны необычным ужином и весело провели время.