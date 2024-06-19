Смертельная инфекция атакует Европу и Америку: как уберечь себя в путешествии

В странах Европы и Северной Америки зафиксированы случаи ИМБ, вызывающей летальный исход в течение суток после появления симптомов. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что летальность при ВЗК составляет около 10%.
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Симптомы ИМБ:
Высокая температура
Рвота
Сонливость, вялость
Трудности с пробуждением
Спутанность сознания, бред
Сыпь на теле
Сильная головная боль
Судороги
Отвращение к яркому свету
Скованность затылочных мышц
Учащенное дыхание, одышка
Боли в конечностях, мышцах, суставах, животе или диарея
Холодные руки и ноги, дрожь
Туристам, планирующим поездку в Саудовскую Аравию, где ИМБ была выявлена у паломников, рекомендуется:
Повысить бдительность.
Ознакомиться со специальным информационным бюллетенем для путешественников.
Соблюдать правила личной гигиены.
Сделать необходимые прививки.
Проконсультироваться со специалистом перед поездкой.
Помните: своевременная диагностика и лечение ИМБ позволяют спасти жизнь!