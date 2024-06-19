Смертельная инфекция атакует Европу и Америку: как уберечь себя в путешествии

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Опасная инфекция атакует Европу и Америку

1:10
Туризм

В странах Европы и Северной Америки зафиксированы случаи ИМБ, вызывающей летальный исход в течение суток после появления симптомов. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что летальность при ВЗК составляет около 10%.

Опасная инфекция атакует Европу и Америку
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Симптомы ИМБ:

  • Высокая температура
  • Рвота
  • Сонливость, вялость
  • Трудности с пробуждением
  • Спутанность сознания, бред
  • Сыпь на теле
  • Сильная головная боль
  • Судороги
  • Отвращение к яркому свету
  • Скованность затылочных мышц
  • Учащенное дыхание, одышка
  • Боли в конечностях, мышцах, суставах, животе или диарея
  • Холодные руки и ноги, дрожь

Туристам, планирующим поездку в Саудовскую Аравию, где ИМБ была выявлена у паломников, рекомендуется:

  • Повысить бдительность.
  • Ознакомиться со специальным информационным бюллетенем для путешественников.
  • Соблюдать правила личной гигиены.
  • Сделать необходимые прививки.
  • Проконсультироваться со специалистом перед поездкой.

Помните: своевременная диагностика и лечение ИМБ позволяют спасти жизнь!

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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