Смертельная инфекция атакует Европу и Америку: как уберечь себя в путешествии

Опасная инфекция атакует Европу и Америку

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В странах Европы и Северной Америки зафиксированы случаи ИМБ, вызывающей летальный исход в течение суток после появления симптомов. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что летальность при ВЗК составляет около 10%.

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Симптомы ИМБ:

Высокая температура

Рвота

Сонливость, вялость

Трудности с пробуждением

Спутанность сознания, бред

Сыпь на теле

Сильная головная боль

Судороги

Отвращение к яркому свету

Скованность затылочных мышц

Учащенное дыхание, одышка

Боли в конечностях, мышцах, суставах, животе или диарея

Холодные руки и ноги, дрожь

Туристам, планирующим поездку в Саудовскую Аравию, где ИМБ была выявлена у паломников, рекомендуется:

Повысить бдительность.

Ознакомиться со специальным информационным бюллетенем для путешественников.

Соблюдать правила личной гигиены.

Сделать необходимые прививки.

Проконсультироваться со специалистом перед поездкой.

Помните: своевременная диагностика и лечение ИМБ позволяют спасти жизнь!