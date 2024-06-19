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8 лучших пляжей Москвы и области для летнего отдыха: где освежиться и позагорать

Пляжи Москвы и области: где купаться и отдыхать этим летом

1:52
Туризм

Жарким летним днем в Москве и области так и хочется освежиться и понежиться на солнышке. К счастью, не нужно ехать далеко за город — в столице и ее окрестностях есть множество благоустроенных пляжей, где можно отлично провести время.

Пляжи Москвы и области: где купаться и отдыхать этим летом
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тропарево:

  • Расположен в лесопарке "Большое Тропарево".
  • Можно взять напрокат лодку, катамаран, поиграть на спортплощадках.
  • Шезлонгов ограниченное количество, лучше приходить пораньше.

Мещерский парк:

  • Пляж у Мещерского пруда.
  • Спасательная станция, кабинки для переодевания.
  • Спортивные площадки: воркаут, йога, футбол, волейбол, баскетбол.

Химкинское водохранилище:

  • Спокойная атмосфера.
  • Подходит для отдыха с детьми.

Большой городской пруд (Зеленоград):

  • Пляж на берегу, зеленый парк "40-летия Победы" рядом.

Солнечногорск:

  • Пляж очищен от мусора перед сезоном.
  • Амфитеатр для принятия солнечных ванн, пирсы, навесы.
  • Длинный маршрут для пеших прогулок и велосипедистов.

Пляжный комплекс "Малибу" (Мытищи):

  • Шезлонги, бассейны, песчаный пляж, VIP-зона.
  • Прокат сабель, кафе.

Важно:

  • Купаться можно только в оборудованных местах, где следят за чистотой воды.
  • Перед посещением пляжа проверьте, открыт ли он.
  • Список пляжей не является исчерпывающим.
  • Выбирайте место отдыха на свой вкус и наслаждайтесь летним солнцем!

Дополнительные советы:

  • Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем, головной убор и питьевую воду.
  • Убирайте за собой мусор, берегите природу.
  • Соблюдайте правила поведения на пляже, не мешайте другим отдыхающим.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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