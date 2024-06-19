8 лучших пляжей Москвы и области для летнего отдыха: где освежиться и позагорать

Жарким летним днем в Москве и области так и хочется освежиться и понежиться на солнышке. К счастью, не нужно ехать далеко за город — в столице и ее окрестностях есть множество благоустроенных пляжей, где можно отлично провести время.
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Тропарево:
Расположен в лесопарке "Большое Тропарево".
Можно взять напрокат лодку, катамаран, поиграть на спортплощадках.
Шезлонгов ограниченное количество, лучше приходить пораньше.