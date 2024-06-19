8 лучших пляжей Москвы и области для летнего отдыха: где освежиться и позагорать

Пляжи Москвы и области: где купаться и отдыхать этим летом

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жарким летним днем в Москве и области так и хочется освежиться и понежиться на солнышке. К счастью, не нужно ехать далеко за город — в столице и ее окрестностях есть множество благоустроенных пляжей, где можно отлично провести время.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тропарево:

Расположен в лесопарке "Большое Тропарево".

Можно взять напрокат лодку, катамаран, поиграть на спортплощадках.

Шезлонгов ограниченное количество, лучше приходить пораньше.

Мещерский парк:

Пляж у Мещерского пруда.

Спасательная станция, кабинки для переодевания.

Спортивные площадки: воркаут, йога, футбол, волейбол, баскетбол.

Химкинское водохранилище:

Спокойная атмосфера.

Подходит для отдыха с детьми.

Большой городской пруд (Зеленоград):

Пляж на берегу, зеленый парк "40-летия Победы" рядом.

Солнечногорск:

Пляж очищен от мусора перед сезоном.

Амфитеатр для принятия солнечных ванн, пирсы, навесы.

Длинный маршрут для пеших прогулок и велосипедистов.

Пляжный комплекс "Малибу" (Мытищи):

Шезлонги, бассейны, песчаный пляж, VIP-зона.

Прокат сабель, кафе.

Важно:

Купаться можно только в оборудованных местах, где следят за чистотой воды.

Перед посещением пляжа проверьте, открыт ли он.

Список пляжей не является исчерпывающим.

Выбирайте место отдыха на свой вкус и наслаждайтесь летним солнцем!

Дополнительные советы:

Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем, головной убор и питьевую воду.

Убирайте за собой мусор, берегите природу.

Соблюдайте правила поведения на пляже, не мешайте другим отдыхающим.