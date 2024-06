Экстремальная жара в Турции, Греции и на Кипре: Российских туристов предостерегли

Российским туристам следует быть готовыми к экстремальным условиям отдыха в Турции, Греции и на Кипре. Курортные регионы этих стран накрыла волна жары, и температура воздуха достигла опасных значений. Метеорологические службы выпустили экстренные предупреждения.

Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under public domain