Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный омлет с морскими водорослями: оригинальный рецепт
Получать пенсию в 30000 рублей смогут те, у кого зарплата была 75000 рублей
Владимир Путин изложил перспективы отношений с КНДР в статье "Нодон Сёнмун"
Ветеринары заявили, что домашняя еда убивает кошек
Как новые санкции и отказ от торгов в долларах и евро повлияют туризм
В порт Одессы прибыли 60 вооружённых наёмников, говорящих на французском
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" обожает Россию и русскую кухню
Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Басковым
Общая протяжённость долин Маринер на Марсе достигает 4500 км, сообщили в планетарии
Экстремальная жара в Турции, Греции и на Кипре: Российских туристов предостерегли

Российских туристов предупредили о экстремальной жаре в Турции, Греции и на Кипре

Туризм

Российским туристам следует быть готовыми к экстремальным условиям отдыха в Турции, Греции и на Кипре. Курортные регионы этих стран накрыла волна жары, и температура воздуха достигла опасных значений. Метеорологические службы выпустили экстренные предупреждения.

Российских туристов предупредили о экстремальной жаре в Турции, Греции и на Кипре
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under public domain

В некоторых районах Турции температура превысила сезонные нормы и достигла +45°C. В Греции температура в центральных и южных регионах, включая Афины, Кикладские острова, Крит и острова Додеканес, поднялась до +43°C. На Кипре температура увеличилась до +39°C, что привело к лесным пожарам вблизи Пафоса.

Туристам рекомендуется избегать пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы, следить за своим здоровьем и соблюдать меры предосторожности. Это особенно важно учитывать при планировании поездок в эти страны в ближайшие дни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Природные афродизиаки действуют качественно и без "побочки" Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Последние материалы
Владимир Путин изложил перспективы отношений с КНДР в статье "Нодон Сёнмун"
Как новые санкции и отказ от торгов в долларах и евро повлияют туризм
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" обожает Россию и русскую кухню
В порт Одессы прибыли 60 вооружённых наёмников, говорящих на французском
Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Басковым
ВСУ наращивают усилия на всех участках Харьковского фронта
Общая протяжённость долин Маринер на Марсе достигает 4500 км, сообщили в планетарии
Безопасность фумитокса обусловлена различиями в обмене веществ человека и насекомых
"Дом Mail.ru" предупредил о риске порчи пола горячей водой при мытье
Вот как можно использовать марганцовку в огороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников