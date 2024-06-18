Экстремальная жара в Турции, Греции и на Кипре: Российских туристов предостерегли

Российских туристов предупредили о экстремальной жаре в Турции, Греции и на Кипре

Российским туристам следует быть готовыми к экстремальным условиям отдыха в Турции, Греции и на Кипре. Курортные регионы этих стран накрыла волна жары, и температура воздуха достигла опасных значений. Метеорологические службы выпустили экстренные предупреждения.

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В некоторых районах Турции температура превысила сезонные нормы и достигла +45°C. В Греции температура в центральных и южных регионах, включая Афины, Кикладские острова, Крит и острова Додеканес, поднялась до +43°C. На Кипре температура увеличилась до +39°C, что привело к лесным пожарам вблизи Пафоса.

Туристам рекомендуется избегать пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы, следить за своим здоровьем и соблюдать меры предосторожности. Это особенно важно учитывать при планировании поездок в эти страны в ближайшие дни.